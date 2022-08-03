После случившегося на мосту Миран приводит Рейян в безопасное место, чтобы их не нашли родственники. При этом молодой Асланбей просит Фырата для вида искать их вместе с остальными слугами семьи. Шадоглу тоже продолжают поиски пропавших и находят на берегу реки их вещи — но жива ли родственница? Тем временем Насух приезжает к Азизе и сообщает о гибели внука.



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