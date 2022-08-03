Ветреный. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
13-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

После случившегося на мосту Миран приводит Рейян в безопасное место, чтобы их не нашли родственники. При этом молодой Асланбей просит Фырата для вида искать их вместе с остальными слугами семьи. Шадоглу тоже продолжают поиски пропавших и находят на берегу реки их вещи — но жива ли родственница? Тем временем Насух приезжает к Азизе и сообщает о гибели внука.

Каким будет следующий шаг главы клана Асланбей, узнаем уже в 13 эпизоде сериала «Ветреный» — смотреть на русском языке его можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»