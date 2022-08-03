Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
После случившегося на мосту Миран приводит Рейян в безопасное место, чтобы их не нашли родственники. При этом молодой Асланбей просит Фырата для вида искать их вместе с остальными слугами семьи. Шадоглу тоже продолжают поиски пропавших и находят на берегу реки их вещи — но жива ли родственница? Тем временем Насух приезжает к Азизе и сообщает о гибели внука.
Каким будет следующий шаг главы клана Асланбей, узнаем уже в 13 эпизоде сериала «Ветреный» — смотреть на русском языке его можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар