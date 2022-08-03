Ветреный. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
12-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Миран прыгает с моста за Рейян и вытаскивает девушку на берег. Она пытается сбежать от бывшего жениха, но тщетно — ей приходится ехать с ним, чтобы спасти себя от смерти. Фырат привозит молодых в безопасное место и оставляет одних на ночь. Тем временем в доме Шадоглу узнают о поступке Рейян и Мирана — Насух в гневе приказывает убить обоих и говорит Хазару, что это расплата за грехи его молодости.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»