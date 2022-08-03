Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Миран прыгает с моста за Рейян и вытаскивает девушку на берег. Она пытается сбежать от бывшего жениха, но тщетно — ей приходится ехать с ним, чтобы спасти себя от смерти. Фырат привозит молодых в безопасное место и оставляет одних на ночь. Тем временем в доме Шадоглу узнают о поступке Рейян и Мирана — Насух в гневе приказывает убить обоих и говорит Хазару, что это расплата за грехи его молодости.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар