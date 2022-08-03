Миран прыгает с моста за Рейян и вытаскивает девушку на берег. Она пытается сбежать от бывшего жениха, но тщетно — ей приходится ехать с ним, чтобы спасти себя от смерти. Фырат привозит молодых в безопасное место и оставляет одних на ночь. Тем временем в доме Шадоглу узнают о поступке Рейян и Мирана — Насух в гневе приказывает убить обоих и говорит Хазару, что это расплата за грехи его молодости.



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