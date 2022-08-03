Ветреный. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
11-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Рейян сбегает из дома с помощью Хазара, но охрана Насуха ловит ее на улице и запирает в кладовке. Тем временем семья Шадоглу приводит в дом нового жениха — пожилого мужчину из деревни. Рейян отказывается выходить за него замуж, тем самым обрекая себя на смерть. Насух поручает убить девушку, и ее увозят из дома. Миран останавливает машину Азата и видит Рейян, но девушка отказывается разговаривать с ним и прыгает с моста в воду.

Удастся ли Мирану спасти Рейян, узнаем в новом эпизоде многосерийной мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 11 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»