Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Рейян сбегает из дома с помощью Хазара, но охрана Насуха ловит ее на улице и запирает в кладовке. Тем временем семья Шадоглу приводит в дом нового жениха — пожилого мужчину из деревни. Рейян отказывается выходить за него замуж, тем самым обрекая себя на смерть. Насух поручает убить девушку, и ее увозят из дома. Миран останавливает машину Азата и видит Рейян, но девушка отказывается разговаривать с ним и прыгает с моста в воду.
Удастся ли Мирану спасти Рейян, узнаем в новом эпизоде многосерийной мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 11 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар