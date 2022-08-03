Рейян сбегает из дома с помощью Хазара, но охрана Насуха ловит ее на улице и запирает в кладовке. Тем временем семья Шадоглу приводит в дом нового жениха — пожилого мужчину из деревни. Рейян отказывается выходить за него замуж, тем самым обрекая себя на смерть. Насух поручает убить девушку, и ее увозят из дома. Миран останавливает машину Азата и видит Рейян, но девушка отказывается разговаривать с ним и прыгает с моста в воду.



Удастся ли Мирану спасти Рейян, узнаем в новом эпизоде многосерийной мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 11 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе уже сейчас!

