Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Миран приезжает в сгоревшую хижину и приходит к выводу, что Рейян жива. Тем временем девушка возвращается домой и терпит унижения со стороны деда — Насух бьет ее на глазах у всей семьи и грозится убить. Однако у Рейян есть единственная возможность избежать смерти — для этого нужно выйти замуж еще раз и уехать в деревню. Миран дает себе обещание спасти девушку от печальной участи.
Удастся ли Рейян доказать свою невиновность, узнаем на Wink. Смотрите сериал «Ветреный» — 10 серия 1 сезона уже доступна на нашем онлайн-сервисе совершенно бесплатно!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар