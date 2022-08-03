Миран приезжает в сгоревшую хижину и приходит к выводу, что Рейян жива. Тем временем девушка возвращается домой и терпит унижения со стороны деда — Насух бьет ее на глазах у всей семьи и грозится убить. Однако у Рейян есть единственная возможность избежать смерти — для этого нужно выйти замуж еще раз и уехать в деревню. Миран дает себе обещание спасти девушку от печальной участи.



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