Ветреный. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
10-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Миран приезжает в сгоревшую хижину и приходит к выводу, что Рейян жива. Тем временем девушка возвращается домой и терпит унижения со стороны деда — Насух бьет ее на глазах у всей семьи и грозится убить. Однако у Рейян есть единственная возможность избежать смерти — для этого нужно выйти замуж еще раз и уехать в деревню. Миран дает себе обещание спасти девушку от печальной участи.

Удастся ли Рейян доказать свою невиновность, узнаем на Wink. Смотрите сериал «Ветреный» — 10 серия 1 сезона уже доступна на нашем онлайн-сервисе совершенно бесплатно!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»