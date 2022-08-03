Ветреный. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Ветреный
1-й сезон
1-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Ранним утром Рейян Шадоглу в одиночестве отправляется на прогулку, вопреки запретам главы семьи и традициям. Ее тайная вылазка прерывается аварией — девушка падает с лошади из-за внезапно появившейся машины, водителем которой оказывается бизнес-партнер и друг семьи Миран. Молодой человек решает отвезти потерявшую сознание Рейян обратно домой, а заодно обсудить с главой семьи одно важное дело.

Что задумал красавец Миран, узнаем в сериале «Ветреный» — 1 серия на русском языке уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»