Ранним утром Рейян Шадоглу в одиночестве отправляется на прогулку, вопреки запретам главы семьи и традициям. Ее тайная вылазка прерывается аварией — девушка падает с лошади из-за внезапно появившейся машины, водителем которой оказывается бизнес-партнер и друг семьи Миран. Молодой человек решает отвезти потерявшую сознание Рейян обратно домой, а заодно обсудить с главой семьи одно важное дело.



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