Вердикт. Серия 4
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Вердикт (сериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.22009, Вердикт. Серия 4
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В суде идет слушание бизнесмена, который обвиняется в контрабанде и убийстве! Двенадцати присяжным нужно утвердить приговор, но все они понимают, что дело сфабриковано и подозреваемый не виновен. Но, на стороне темных сил, которым необходимо засудить бизнесмена — власть и большие деньги. И тогда присяжные решают провести собственное, независимое расследование.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
8.2 IMDb