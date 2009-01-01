Вердикт. Серия 3
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Вердикт (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.12009, Вердикт. Серия 3
Детектив18+

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О сериале

В суде идет слушание бизнесмена, который обвиняется в контрабанде и убийстве! Двенадцати присяжным нужно утвердить приговор, но все они понимают, что дело сфабриковано и подозреваемый не виновен. Но, на стороне темных сил, которым необходимо засудить бизнесмена — власть и большие деньги. И тогда присяжные решают провести собственное, независимое расследование.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
8.2 IMDb