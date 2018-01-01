Вердикт (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
8.12009, Вердикт. Сезон 1 4 серии
Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В суде идет слушание бизнесмена, который обвиняется в контрабанде и убийстве! Двенадцати присяжным нужно утвердить приговор, но все они понимают, что дело сфабриковано и подозреваемый не виновен. Но, на стороне темных сил, которым необходимо засудить бизнесмена — власть и большие деньги. И тогда присяжные решают провести собственное, независимое расследование.Василий Мищенко
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Василий
Мищенко
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актриса
Зоя
Буряк
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- Актёр
Николай
Добрынин
- ВКАктриса
Валерия
Кудрявцева
- Актёр
Евгений
Леонов-Гладышев
- Актёр
Василий
Мищенко
- ДМАктриса
Дарья
Мищенко
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- Актёр
Владимир
Стержаков
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ВФХудожник
Владимир
Филиппов
- СРКомпозитор
Сергей
Рудницкий