Вердикт (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

В суде идет слушание бизнесмена, который обвиняется в контрабанде и убийстве! Двенадцати присяжным нужно утвердить приговор, но все они понимают, что дело сфабриковано и подозреваемый не виновен. Но, на стороне темных сил, которым необходимо засудить бизнесмена — власть и большие деньги. И тогда присяжные решают провести собственное, независимое расследование.Василий Мищенко

