Сериалы
Вердикт
1-й сезон

Вердикт (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

8.12009, Вердикт. Сезон 1 4 серии
Детектив18+

О сериале

В суде идет слушание бизнесмена, который обвиняется в контрабанде и убийстве! Двенадцати присяжным нужно утвердить приговор, но все они понимают, что дело сфабриковано и подозреваемый не виновен. Но, на стороне темных сил, которым необходимо засудить бизнесмена — власть и большие деньги. И тогда присяжные решают провести собственное, независимое расследование.Василий Мищенко

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
8.2 IMDb