5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн
7.52011, В театре Диониса
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 2
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 3
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 4
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 5
- 0+17 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 6
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 7
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 9
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 10
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 11
Сюжет
Театр возник в Греции более двух с половиной тысяч лет назад. Само слово «театр» греческого происхождения и означает «место для зрелищ». Театральные представления наряду со спортивными играми были любимыми зрелищами древних греков. На сегодняшнем занятии вы узнаете о происхождении театра, об архитектуре театральных зданий в Древней Греции, побываете на театральной премьере.
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