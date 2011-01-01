5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Театр возник в Греции более двух с половиной тысяч лет назад. Само слово «театр» греческого происхождения и означает «место для зрелищ». Театральные представления наряду со спортивными играми были любимыми зрелищами древних греков. На сегодняшнем занятии вы узнаете о происхождении театра, об архитектуре театральных зданий в Древней Греции, побываете на театральной премьере.



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