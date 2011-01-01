5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

После смерти Филиппа II на престол вступил его сын Александр, в ту пору ему исполнилось всего лишь 20 лет. Родился он в 356 г. до н. э. Был очень честолюбив, смел, стремился к военной славе, очень боялся, что на его долю не останется ни одного славного подвига. Был отважен и решителен: чего стоит одно укрощение строптивого коня Буцефала, после чего отец воскликнул: «Ищи, сын мой, царство по себе, Македония слишком мала для тебя!» На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с удивительной судьбой величайшего полководца древности Александра Македонского.



Сериал Поход Александра Македонского на Восток 6 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.