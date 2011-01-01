Поход Александра Македонского на Восток
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
Поход Александра Македонского на Восток

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

7.52011, Поход Александра Македонского на Восток
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

После смерти Филиппа II на престол вступил его сын Александр, в ту пору ему исполнилось всего лишь 20 лет. Родился он в 356 г. до н. э. Был очень честолюбив, смел, стремился к военной славе, очень боялся, что на его долю не останется ни одного славного подвига. Был отважен и решителен: чего стоит одно укрощение строптивого коня Буцефала, после чего отец воскликнул: «Ищи, сын мой, царство по себе, Македония слишком мала для тебя!» На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с удивительной судьбой величайшего полководца древности Александра Македонского.

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