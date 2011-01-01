WinkДетям5 класс. Всеобщая историяВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииПоход Александра Македонского на Восток
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн
7.52011, Поход Александра Македонского на Восток
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 2
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 3
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 4
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 5
- 0+17 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 6
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 7
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 9
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 10
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 11
Сюжет
После смерти Филиппа II на престол вступил его сын Александр, в ту пору ему исполнилось всего лишь 20 лет. Родился он в 356 г. до н. э. Был очень честолюбив, смел, стремился к военной славе, очень боялся, что на его долю не останется ни одного славного подвига. Был отважен и решителен: чего стоит одно укрощение строптивого коня Буцефала, после чего отец воскликнул: «Ищи, сын мой, царство по себе, Македония слишком мала для тебя!» На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с удивительной судьбой величайшего полководца древности Александра Македонского.
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