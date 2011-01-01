В гаванях афинского порта Пирей (Кормилицына Е. Г.)
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
В гаванях афинского порта Пирей (Кормилицына Е. Г.)

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

7.52011, В гаванях афинского порта Пирей (Кормилицына Е. Г.)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с афинским портом Пирей, который сами афиняне называли «ртом Афин».

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