5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Что такое афинский Акрополь, Агора, Парфенон и пинакотека? Как жили афинские граждане, чем занимались, как был устроен их дом? Как появилась керамика и какая была вазопись в Древней Греции? Все это вы узнаете, пройдясь по афинским улочкам или при изучении данного урока.



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