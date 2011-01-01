В городе богини Афины (Зарапин Р.В.)
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
В городе богини Афины (Зарапин Р.В.)

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

7.52011, В городе богини Афины (Зарапин Р.В.)
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Что такое афинский Акрополь, Агора, Парфенон и пинакотека? Как жили афинские граждане, чем занимались, как был устроен их дом? Как появилась керамика и какая была вазопись в Древней Греции? Все это вы узнаете, пройдясь по афинским улочкам или при изучении данного урока.

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