Греция подчиняется Македонии
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
Греция подчиняется Македонии

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

7.52011, Греция подчиняется Македонии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В IV в. до н. э. Греция оказалась под властью Македонии. Почему Греция, которая одолела огромное войско персов, не смогла противостоять Македонии? О причинах возвышения Македонии и печальной судьбе Греции вы узнаете на сегодняшнем уроке.

Сериал Греция подчиняется Македонии 6 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг