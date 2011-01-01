5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

В IV в. до н. э. Греция оказалась под властью Македонии. Почему Греция, которая одолела огромное войско персов, не смогла противостоять Македонии? О причинах возвышения Македонии и печальной судьбе Греции вы узнаете на сегодняшнем уроке.



Сериал Греция подчиняется Македонии 6 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.