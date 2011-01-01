5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В этом уроке вы станете настоящими путешественниками и посетите удивительный и мощный древний афинский порт под названием Пирей. Вы узнаете, где он располагается и какие корабли заходят в этот порт. Кроме того, вы узнаете о том, почему наварх (командующий флотом) имел большое влияние в Древней Греции, в частности в Афинах. Кроме того, вы увидите, как строятся военные и торговые суда. Морской порт неразрывно связан с торговлей, поэтому из данного урока вы почерпнете знания о том, какие товары ввозили в Афины и что вывозили из них. И, конечно, этот урок расскажет вам о приезжих жителях Афин ; метеках, и о том, чем они отличались от обычных граждан города и рабов, которые были полностью несвободными и бесправными.



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