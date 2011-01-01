В гаванях афинского порта Пирей (Зарапин Р. В.)
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
В гаванях афинского порта Пирей (Зарапин Р. В.)

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

7.52011, В гаванях афинского порта Пирей (Зарапин Р. В.)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В этом уроке вы станете настоящими путешественниками и посетите удивительный и мощный древний афинский порт под названием Пирей. Вы узнаете, где он располагается и какие корабли заходят в этот порт. Кроме того, вы узнаете о том, почему наварх (командующий флотом) имел большое влияние в Древней Греции, в частности в Афинах. Кроме того, вы увидите, как строятся военные и торговые суда. Морской порт неразрывно связан с торговлей, поэтому из данного урока вы почерпнете знания о том, какие товары ввозили в Афины и что вывозили из них. И, конечно, этот урок расскажет вам о приезжих жителях Афин ; метеках, и о том, чем они отличались от обычных граждан города и рабов, которые были полностью несвободными и бесправными.

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