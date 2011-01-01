5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы побываем в самом сердце Аттики, в городе богини Афины. Вы узнаете о бессмертных творениях великого скульптора древности Фидия, об архитектуре античных храмов и о том, как жили ремесленники, изготавливавшие прославленные во всем древнем мире керамические сосуды.



Сериал В городе богини Афины (Кормилицына Е 6 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.