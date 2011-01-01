В городе богини Афины (Кормилицына Е.Г.)
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
В городе богини Афины (Кормилицына Е.Г.)

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

7.52011, В городе богини Афины (Кормилицына Е.Г.)
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы побываем в самом сердце Аттики, в городе богини Афины. Вы узнаете о бессмертных творениях великого скульптора древности Фидия, об архитектуре античных храмов и о том, как жили ремесленники, изготавливавшие прославленные во всем древнем мире керамические сосуды.

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