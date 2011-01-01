WinkДетям5 класс. Всеобщая историяВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииАфинская демократия при Перикле
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн
7.52011, Афинская демократия при Перикле
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 2
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 3
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 4
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 5
- 0+17 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 6
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 7
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 9
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 10
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 11
Сюжет
В V веке до н. э. в Афинах не было ни царей, ни вельмож. Афиняне считали, что любой гражданин ; богат он или беден, знатен или незнатен ; способен участвовать в управлении государством. Власть в Афинах принадлежала демосу. Знаменитым вождём афинского демоса на протяжении нескольких десятилетий был Перикл. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, как изменилось управление афинского полиса в годы правления Перикла.
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