Афинская демократия при Перикле
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
Афинская демократия при Перикле

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

7.52011, Афинская демократия при Перикле
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В V веке до н. э. в Афинах не было ни царей, ни вельмож. Афиняне считали, что любой гражданин ; богат он или беден, знатен или незнатен ; способен участвовать в управлении государством. Власть в Афинах принадлежала демосу. Знаменитым вождём афинского демоса на протяжении нескольких десятилетий был Перикл. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, как изменилось управление афинского полиса в годы правления Перикла.

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