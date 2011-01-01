5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

В V веке до н. э. в Афинах не было ни царей, ни вельмож. Афиняне считали, что любой гражданин ; богат он или беден, знатен или незнатен ; способен участвовать в управлении государством. Власть в Афинах принадлежала демосу. Знаменитым вождём афинского демоса на протяжении нескольких десятилетий был Перикл. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, как изменилось управление афинского полиса в годы правления Перикла.



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