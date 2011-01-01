5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Афинская школа, палестра, гимнасия. Здесь происходило воспитание и осуществлялось образование древнегреческих юношей. Из данного урока вы узнаете о том, какие предметы изучались в афинской школе, что афиняне использовали для письма, а также о спортивных и творческих мероприятиях афинян.



Сериал В афинских школах и гимнасиях (Зарапин Р 6 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.