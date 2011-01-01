В афинских школах и гимнасиях (Зарапин Р.В.)
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
В афинских школах и гимнасиях (Зарапин Р.В.)

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

7.52011, В афинских школах и гимнасиях (Зарапин Р.В.)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Афинская школа, палестра, гимнасия. Здесь происходило воспитание и осуществлялось образование древнегреческих юношей. Из данного урока вы узнаете о том, какие предметы изучались в афинской школе, что афиняне использовали для письма, а также о спортивных и творческих мероприятиях афинян.

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