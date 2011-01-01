В афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е.Г.)
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии
В афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е.Г.)

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

7.52011, В афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е.Г.)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

С семи лет афинских юношей отдавали в школу. С 12;13 лет они посещали ещё и палестры, или гимнасии. Здесь проходило их воспитание и образование. Из урока вы узнаете о том, какие предметы изучали в афинской школе, как назывались приспособления для письма и какие спортивные и творческие мероприятия проходили у афинян.

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