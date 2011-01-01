WinkДетям5 класс. Всеобщая историяВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииВ афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е.Г.)
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн
7.52011, В афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е.Г.)
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+16 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 1
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 2
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 3
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 4
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 5
- 0+17 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 6
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 7
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 8
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 9
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 10
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 6 Серия 11
Сюжет
С семи лет афинских юношей отдавали в школу. С 12;13 лет они посещали ещё и палестры, или гимнасии. Здесь проходило их воспитание и образование. Из урока вы узнаете о том, какие предметы изучали в афинской школе, как назывались приспособления для письма и какие спортивные и творческие мероприятия проходили у афинян.
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