9.12017, Универ. Новая общага. Сезон 4. Серия 8
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Универ. Новая общага (сериал, 2017) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 1
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Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 2
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Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 3
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Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 4
- 18+24 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 5
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 6
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 7
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 8
- 18+24 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 9
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 10
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Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 11
- 18+24 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 12
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 13
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 14
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 15
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 16
- 18+25 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 17
- 18+23 мин
Универ. Новая общага
Сезон 4 Серия 18
О сериале
Оставленным на второй год пятикурсникам Антону и Кузе привалило счастье. Их старая общага идет под снос, и в новом корпусе их селят в блок с тремя девушками - Кристиной, Машей и Яной. В роли аспиранта в универ возвращается и Майкл - чтобы откосить от армии. Ребята стали старше и... романтичнее. Теперь им хочется не только секса и тусовок, но и настоящих чувств. Однако вызвать взаимность у дам сердца не так просто, как кажется.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Рустам
Мосафир
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- МЗРежиссёр
Максим
Зыков
- ШГРежиссёр
Шота
Гамисония
- Актриса
Анна
Хилькевич
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актриса
Настасья
Самбурская
- СПАктёр
Сергей
Пиоро
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Анна
Кузина
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- АГСценарист
Артем
Гончаров
- СКСценарист
Сергей
Кинстлер
- ИПСценарист
Илья
Полежайкин
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Семён
Слепаков
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- АГХудожник
Азамат
Гогушев
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- АОХудожница
Анастасия
Образцова
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ДММонтажёр
Дмитрий
Масликов
- АММонтажёр
Алексей
Мухин
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- ДДМонтажёр
Дмитрий
Думкин