Универ. Новая общага. Сезон 1. Серия 80
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Сериалы
Универ. Новая общага
1-й сезон
80-я серия
9.12011, Универ. Новая общага. Сезон 1. Серия 80
Комедия18+
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Универ. Новая общага (сериал, 2011) сезон 1 серия 80 смотреть онлайн

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О сериале

Оставленным на второй год пятикурсникам Антону и Кузе привалило счастье. Их старая общага идет под снос, и в новом корпусе их селят в блок с тремя девушками - Кристиной, Машей и Яной. В роли аспиранта в универ возвращается и Майкл - чтобы откосить от армии. Ребята стали старше и... романтичнее. Теперь им хочется не только секса и тусовок, но и настоящих чувств. Однако вызвать взаимность у дам сердца не так просто, как кажется.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Универ. Новая общага»