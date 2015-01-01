Темный лес
Wink
Детям
Три кота
5-й сезон
Темный лес
9.02015, Темный лес
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Три кота (мультсериал, 2015) сезон 5 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Затянувшееся на 30 лет расследование вновь занимает умы полицейских, когда выясняется, что исчезновение сестры офицера и жестокие убийства связаны между собой. Немецкий детектив «Темный лес» 2020 года — вдохновленная реальными событиями история о трагедии маленького города, затронувшей множество людей.

Летом 1989 года Барбара Недер, сестра влиятельного офицера полиции Гамбурга Томаса Бетге, без вести пропала в лесу неподалеку от городка Везенбург в Нижней Саксонии. Незадолго до этого в округе произошло жестокое убийство двух не связанных друг с другом пар. Подозреваемым в том деле стал Ханс Лингнер, живущий поблизости художник со впечатляющей коллекцией оружия. В исчезновении Барбары же обвиняют ее мужа Роберта, с которым она собиралась разводиться. Томас Бетге не может лично поучаствовать в поисках сестры, но даже через долгие годы, уже после выхода на пенсию, те события его не отпускают. Он продолжает собственное расследование и обнаруживает страшные тайны, которые хранит город.

Что же на самом деле произошло роковой ночью 1989 года и как связаны два дела, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Темный лес» (2020) онлайн на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три кота»