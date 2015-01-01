Три кота (мультсериал, 2015) сезон 5 серия 50 смотреть онлайн бесплатно
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Три кота
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Сезон 5 Серия 32Бесплатно
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Сезон 5 Серия 37Бесплатно
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Три кота
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Три кота
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Три кота
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Три кота
Сезон 5 Серия 45Бесплатно
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Три кота
Сезон 5 Серия 46Бесплатно
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Три кота
Сезон 5 Серия 47Бесплатно
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Три кота
Сезон 5 Серия 48Бесплатно
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Три кота
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Три кота
Сезон 5 Серия 50Бесплатно
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Три кота
Сезон 5 Серия 51Бесплатно
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Три кота
Сезон 5 Серия 52Бесплатно
О сериале
Затянувшееся на 30 лет расследование вновь занимает умы полицейских, когда выясняется, что исчезновение сестры офицера и жестокие убийства связаны между собой. Немецкий детектив «Темный лес» 2020 года — вдохновленная реальными событиями история о трагедии маленького города, затронувшей множество людей.
Летом 1989 года Барбара Недер, сестра влиятельного офицера полиции Гамбурга Томаса Бетге, без вести пропала в лесу неподалеку от городка Везенбург в Нижней Саксонии. Незадолго до этого в округе произошло жестокое убийство двух не связанных друг с другом пар. Подозреваемым в том деле стал Ханс Лингнер, живущий поблизости художник со впечатляющей коллекцией оружия. В исчезновении Барбары же обвиняют ее мужа Роберта, с которым она собиралась разводиться. Томас Бетге не может лично поучаствовать в поисках сестры, но даже через долгие годы, уже после выхода на пенсию, те события его не отпускают. Он продолжает собственное расследование и обнаруживает страшные тайны, которые хранит город.
Что же на самом деле произошло роковой ночью 1989 года и как связаны два дела, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Темный лес» (2020) онлайн на Wink.
Сериал Темный лес 5 сезон 50 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Высоцкий
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ЕПРежиссёр
Елизавета
Перепелкина
- ЛСРежиссёр
Людмила
Стеблянко
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- МНАктёр
Михаил
Новодворцев
- ВПАктёр
Владимир
Прудников
- ЕААктёр
Елисей
Алейник
- ИХАктёр
Илья
Хрусталёв
- АГАктриса
Александра
Глушинская
- СГАктёр
Софико
Гогитидзе
- АГСценарист
Артем
Голиков
- ДВСценарист
Дмитрий
Высоцкий
- Продюсер
Артем
Васильев
- ЮМПродюсер
Юлия
Миндубаева
- НИПродюсер
Наталья
Иванова-Достоевская
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АСХудожник
Андрей
Сикорский
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель