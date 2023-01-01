Три кота (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Черепаший побег
Детям
Три кота
5-й сезон
Черепаший побег
О сериале

В 5 сезоне российского анимационного сериала «Три кота» 2023, новые серии которого доступны онлайн на видеосервисе Wink, вас ждет воссоединение с любимыми героями и захватывающие приключения в компании двух веселых котов и одной прелестной кошечки. В пятом сезоне Коржика, Карамельку и Компота ожидают непростые испытания, в которых им предстоит проявить смекалку и фантазию. Котята отправляются в гости к бабушке, где встречают своего двоюродного братика Бублика. Изначально они огорчаются, что вся бабушкина забота и внимание достаются малышу, но вскоре понимают, что ее любви хватит на всех внуков. Кроме того, три кота устраивают поход в лес, помогают маленькой ящерице вылупиться из яйца и учатся создавать праздничное настроение. Каждый день у Коржика, Карамельки и Компота наполнен веселыми играми и забавами с родителями и лучшими друзьями. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить новые серии любимого мультсериала «Три кота» — 5 сезон ждет вас онлайн в хорошем качестве уже сейчас на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

