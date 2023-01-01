Три кота (мультсериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Веселый анимационный сериал, рассказывающий о повседневной жизни и приключениях маленьких котят — Коржика, Карамельки и Компота. Не пропустите 3 сезон мультфильма «Три кота», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас на Wink!



В третьем сезоне большое кошачье семейство продолжает попадать в забавные ситуации и совершать увлекательные открытия. Котята вместе с мамой Кошкой отправляются в гости к своей вредной подружке Горчице, участвуют в ежегодной фотосессии, наблюдают звездопад и узнают, как создаются фильмы на настоящей киностудии. Кроме того, Компот научится кататься на гироскутере и делиться им с друзьями, а Карамелька один день побудет в роли принцессы. Добрые и поучительные истории из жизни трех дружных котят наверняка захватят сердца зрителей всех возрастов.



Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить российский мультфильм «Три кота» — 3 сезон смотреть онлайн можно в любое время на нашем видеосервисе!



Сериал Три кота 3 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.