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Три кота
3-й сезон

Три кота (мультсериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Три кота. Сезон 3 52 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Веселый анимационный сериал, рассказывающий о повседневной жизни и приключениях маленьких котят — Коржика, Карамельки и Компота. Не пропустите 3 сезон мультфильма «Три кота», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас на Wink!

В третьем сезоне большое кошачье семейство продолжает попадать в забавные ситуации и совершать увлекательные открытия. Котята вместе с мамой Кошкой отправляются в гости к своей вредной подружке Горчице, участвуют в ежегодной фотосессии, наблюдают звездопад и узнают, как создаются фильмы на настоящей киностудии. Кроме того, Компот научится кататься на гироскутере и делиться им с друзьями, а Карамелька один день побудет в роли принцессы. Добрые и поучительные истории из жизни трех дружных котят наверняка захватят сердца зрителей всех возрастов.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три кота»

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