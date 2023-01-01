Три кота (мультсериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В российском анимационном сериале «Три кота», смотреть онлайн который можно в любое время на видеосервисе Wink, вы познакомитесь с тремя дружными котятами, которые учатся познавать окружающий �мир, выражать эмоции и выручать друг друга в самых разных ситуациях.



Во втором сезоне Коржик, Карамелька и Компот продолжают совершать открытия и придумывать новые игры. Вместе с верными друзьями Сажиком, Лапочкой, Гоней, Нудей и Шурупом котята отправляются на настоящие археологические раскопки, где находят удивительные предметы. Кроме того, они учатся хорошим манерам, играют в прятки, участвуют в захватывающих гонках и даже посещают кондитерскую фабрику, где работает папа Кот. Коржику, Карамельке и Компоту везде удается найти увлекательные занятия, и им никогда не бывает скучно.



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