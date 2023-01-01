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Три кота
2-й сезон

Три кота (мультсериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Три кота. Сезон 2 52 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

В российском анимационном сериале «Три кота», смотреть онлайн который можно в любое время на видеосервисе Wink, вы познакомитесь с тремя дружными котятами, которые учатся познавать окружающий мир, выражать эмоции и выручать друг друга в самых разных ситуациях.

Во втором сезоне Коржик, Карамелька и Компот продолжают совершать открытия и придумывать новые игры. Вместе с верными друзьями Сажиком, Лапочкой, Гоней, Нудей и Шурупом котята отправляются на настоящие археологические раскопки, где находят удивительные предметы. Кроме того, они учатся хорошим манерам, играют в прятки, участвуют в захватывающих гонках и даже посещают кондитерскую фабрику, где работает папа Кот. Коржику, Карамельке и Компоту везде удается найти увлекательные занятия, и им никогда не бывает скучно.

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Сериал Три кота 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три кота»

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