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Три кота
1-й сезон

Три кота (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Три кота. Сезон 1 52 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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«Три кота» — российский мультипликационный сериал, рассказывающий веселые и поучительные истории из жизни большой кошачьей семьи.

«Три кота» — мультфильм, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на видеосервисе Wink! В первом сезоне вы познакомитесь с тремя маленькими котятами — Коржиком, Карамелькой и Компотом, которые живут в уютном городке Котополис и каждый день придумывают себе интересные занятия. Вместе они снимают фильмы, мастерят папе открытку на день рождения, едут с родителями на пикник, играют в доктора и даже участвуют в конкурсе снежных скульптур. Иногда котятам бывает сложно справиться с трудными ситуациями, и тогда они обращаются за помощью к маме, папе, бабушке, дедушке, дяде Кексу, а также к любимым друзьям. Все вместе они находят решение любых проблем.

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Сериал Три кота 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три кота»

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