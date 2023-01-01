Три кота (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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«Три кота» — российский мультипликационный сериал, рассказывающий веселые и поучительные истории из жизни большой кошачьей семьи.



«Три кота» — мультфильм, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на видеосервисе Wink! В первом сезоне вы познакомитесь с тремя маленькими котятами — Коржиком, Карамелькой и Компотом, которые живут в уютном городке Котополис и каждый день придумывают себе интересные занятия. Вместе они снимают фильмы, мастерят папе открытку на день рождения, едут с родителями на пикник, играют в доктора и даже участвуют в конкурсе снежных скульптур. Иногда котятам бывает сложно справиться с трудными ситуациями, и тогда они обращаются за помощью к маме, папе, бабушке, дедушке, дяде Кексу, а также к любимым друзьям. Все вместе они находят решение любых проблем.



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