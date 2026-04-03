«Три кота», 6 сезон, продолжает приключения Коржика, Компота и Карамельки. Смотреть его можно на онлайн на Wink.



В новых сериях котята сталкиваются с повседневными задачами: учатся работать в команде, принимать решения, справляться с ошибками и проявлять заботу о близких. Каждая серия — это отдельная история: будь то подготовка к празднику, семейные поездки или необычные игры, которые неожиданно превращаются в маленькие приключения.



«Три кота», 6 сезон 2025 года выпуска подойдет для детей дошкольного возраста и семейного просмотра — смотреть мультфильм в высоком качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink.

