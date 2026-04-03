Увлекательный мультсериал «Три кота» бесплатно можно смотреть на Wink. Мультфильм расскажет о повседневной жизни и приключениях трех любознательных котят — Коржика, Карамельки и Компота.



В Котополисе живет счастливое и дружное кошачье семейство. Папа Кот работает на кондитерской фабрике и постоянно приносит домой разные сладости. Мама Кошка — талантливая швея, которая создает красивую одежду и проводит много времени с любимыми детками. Компот любит читать книжки и изучать ботанику, его братик Коржик мечтает стать настоящим футболистом, а их младшая сестренка Карамелька всегда знает, что надо делать в самых безвыходных ситуациях. Вместе они весело познают окружающий мир, радуются каждому дню и учатся справляться с любыми трудностями, используя свою фантазию и прислушиваясь к советам близких.



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