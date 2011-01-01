Только ты. Сезон 1. Серия 5
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Только ты (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.02011, Только ты. Сезон 1. Серия 5
Мелодрамы, Криминал18+

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Сюжет

Ольга Беглова готовится к свадьбе с Димой Капрановым. Ольга совсем не уверена, что хочет замуж, но свадьба выгодна ее отцу - так он надеется поправить свое пошатнувшееся состояние. Незадолго до свадьбы Оля знакомится с Андреем Захаровым. Молодые люди мгновенно влюбляются друг в друга. Ольга решает разорвать помолвку с Димой, как только тот вернется в Москву. Узнав об этом, Беглов приходит в бешенство. Вместе с разрывом помолвки рухнет весь его бизнес и состояние. Сергей приказывает своему помощнику Ромашину «припугнуть» Андрея…

Сериал Только ты 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Только ты»

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