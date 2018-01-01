Только ты (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
9.02011, Только ты. Сезон 1 8 серий
Мелодрама, Криминал18+
О сериале
Ольга Беглова готовится к свадьбе с Димой Капрановым. Ольга совсем не уверена, что хочет замуж, но свадьба выгодна ее отцу - так он надеется поправить свое пошатнувшееся состояние. Незадолго до свадьбы Оля знакомится с Андреем Захаровым. Молодые люди мгновенно влюбляются друг в друга. Ольга решает разорвать помолвку с Димой, как только тот вернется в Москву. Узнав об этом, Беглов приходит в бешенство. Вместе с разрывом помолвки рухнет весь его бизнес и состояние. Сергей приказывает своему помощнику Ромашину «припугнуть» Андрея…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- АРРежиссёр
Алёна
Райнер
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Александр
Тютин
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Роман
Полянский
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актриса
Екатерина
Олькина
- ЕВАктёр
Евгений
Вакунов
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- Продюсер
Анна
Меликян
- ВРХудожник
Владимир
Родимов
- МИМонтажёр
Михаил
Игонин
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- АСОператор
Александр
Смирнов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев