Только ты (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Ольга Беглова готовится к свадьбе с Димой Капрановым. Ольга совсем не уверена, что хочет замуж, но свадьба выгодна ее отцу - так он надеется поправить свое пошатнувшееся состояние. Незадолго до свадьбы Оля знакомится с Андреем Захаровым. Молодые люди мгновенно влюбляются друг в друга. Ольга решает разорвать помолвку с Димой, как только тот вернется в Москву. Узнав об этом, Беглов приходит в бешенство. Вместе с разрывом помолвки рухнет весь его бизнес и состояние. Сергей приказывает своему помощнику Ромашину «припугнуть» Андрея…

