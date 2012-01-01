WinkСериалыТолько о любви1-й сезон4-я серия
Только о любви (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Только о любви. Серия 4
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Действие происходит в конце 80-х гг в маленьком городе Заводске. Леся - красивая, одаренная, но очень своенравная девушка. После смерти родителей ее растила старшая сестра Катя – ради Леси она оставила мечту о сцене и работала за троих, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Вскоре после окончания школы красавицу Лесю позвал замуж влюбленный до безумия поклонник и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовится к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встречает поезда из Москвы и ждёт, что Он всё-таки вернётся…
Сериал Только о любви 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Валерий
Девятилов
- ДКАктёр
Дмитрий
Курта
- Актриса
Карина
Разумовская
- АФАктёр
Артем
Федотов
- АЛАктриса
Анна
Литкенс
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- АМАктёр
Алексей
Медведев
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Виталий
Егоров
- ВААктриса
Виктория
Адельфина
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ГНОператор
Геннадий
Немых