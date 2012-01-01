Только о любви. Серия 4
Wink
Сериалы
Только о любви
1-й сезон
4-я серия

Только о любви (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Только о любви. Серия 4
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие происходит в конце 80-х гг в маленьком городе Заводске. Леся - красивая, одаренная, но очень своенравная девушка. После смерти родителей ее растила старшая сестра Катя – ради Леси она оставила мечту о сцене и работала за троих, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Вскоре после окончания школы красавицу Лесю позвал замуж влюбленный до безумия поклонник и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовится к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встречает поезда из Москвы и ждёт, что Он всё-таки вернётся…

Сериал Только о любви 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Только о любви»