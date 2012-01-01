Только о любви (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Действие происходит в конце 80-х гг в маленьком городе Заводске. Леся - красивая, одаренная, но очень своенравная девушка. После смерти родителей ее растила старшая сестра Катя – ради Леси она оставила мечту о сцене и работала за троих, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Вскоре после окончания школы красавицу Лесю позвал замуж влюбленный до безумия поклонник и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовится к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встречает поезда из Москвы и ждёт, что Он всё-таки вернётся…



Сериал Только о любви 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.