Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Шумная пирушка по случаю встречи бывших однокурсников прерывается страшной находкой: один из гостей случайно обнаруживает на дачном участке тело девушки, много лет пролежавшее в земле. Капитан Вера Ершова и ее подчиненные, бывалый оперативник Бобрыкин и гениальный криминалист Сапронов, берутся за расследование старого дела. Под подозрение подпадают все участники вечеринки, которые, как выясняется, хорошо знали жертву и были последними, кто видел ее живой. У каждого из них имелся мотив и возможность убить девушку. Но пока Вера, Бобрыкин и Сапронов вычисляют преступника, таинственный убийца открывает охоту на самих гостей… Как и прежде, в ходе расследования Вера будет полагаться на современные технологии, а ее коллеги – на старые и проверенные методы. И, хотя былые приключения сплотили команду, конфликт поколений все же даст о себе знать. У Веры появится новый поклонник, а Бобрыкин и Сапронов продолжат борьбу за сердце подполковника Романовой, так и не сумевшей отдать предпочтение кому-то из них.

