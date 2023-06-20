Эта серия пока недоступна
Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Шумная пирушка по случаю встречи бывших однокурсников прерывается страшной находкой: один из гостей случайно обнаруживает на дачном участке тело девушки, много лет пролежавшее в земле. Капитан Вера Ершова и ее подчиненные, бывалый оперативник Бобрыкин и гениальный криминалист Сапронов, берутся за расследование старого дела. Под подозрение подпадают все участники вечеринки, которые, как выясняется, хорошо знали жертву и были последними, кто видел ее живой. У каждого из них имелся мотив и возможность убить девушку. Но пока Вера, Бобрыкин и Сапронов вычисляют преступника, таинственный убийца открывает охоту на самих гостей… Как и прежде, в ходе расследования Вера будет полагаться на современные технологии, а ее коллеги – на старые и проверенные методы. И, хотя былые приключения сплотили команду, конфликт поколений все же даст о себе знать. У Веры появится новый поклонник, а Бобрыкин и Сапронов продолжат борьбу за сердце подполковника Романовой, так и не сумевшей отдать предпочтение кому-то из них.
Рейтинг
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Вера
Воронкова
- РНАктёр
Равиль
Насретдинов
- ИПАктёр
Иван
Прилль
- АПАктёр
Александр
Печенин
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- МБСценарист
Магамет
Бачаев
- ЮМСценарист
Юрий
Морозов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- КВХудожник
Константин
Винокуров
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИТМонтажёр
Ирина
Туйзюкова
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков
- Композитор
Анатолий
Зубков