Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Склифосовский (SD)
3-й сезон
10-я серия

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 10
Драма18+

О сериале

Павлова готовит приказ об увольнении Костика. Павлову многое раздражает в поведении коллег и в работе отделения.

Драма
46 мин / 00:46

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

