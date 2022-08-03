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Склифосовский (SD)

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Склифосовский (SD) 3 сезона
Драма, Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Фильм о сложных, драматичных, подчас героических буднях врачей главного института скорой помощи — знаменитого «Склифа». Их работа — испытание на прочность, каждый день они дают кому-то вторую жизнь…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»