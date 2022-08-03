Отношения Марины и Хаева развиваются стремительно. Лечение Сергея в Германии прошло на редкость успешно, прогноз благоприятный, и он подумывает вернуться на работу. Новостная сводка об обрушении крыши аквапарка и сотнях жертв ускоряет принятие решения – Брагин с Куликовым мчатся в больницу. В отделении напряженный день.

