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Склифосовский (SD)
2-й сезон
18-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 18
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Отношения Марины и Хаева развиваются стремительно. Лечение Сергея в Германии прошло на редкость успешно, прогноз благоприятный, и он подумывает вернуться на работу. Новостная сводка об обрушении крыши аквапарка и сотнях жертв ускоряет принятие решения – Брагин с Куликовым мчатся в больницу. В отделении напряженный день.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»