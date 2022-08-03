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Склифосовский (SD)
2-й сезон
13-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 13
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марина требует, чтобы Брагин бросил Лену. прокуратура возбуждает дело по факту гибели мужа Заменской. Очередной пациент хирургии – жертва разборки на национальной почве.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»