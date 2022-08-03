Сказочный патруль (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Дружная четверка волшебниц встает на защиту магического города. Смотреть «Сказочный патруль» будет интересно поклонникам мультсериалов в жанре фэнтези, основанных на русском фольклоре.



Мышкин — город, привлекающий туристов. Здесь можно увидеть избушку на курьих ножках, встретить русалку и лешего, а животные тут способны разговаривать. Но никто из гостей не воспринимает увиденное всерьез, считая искусным представлением. Именно в Мышкине проходят практику Варя, Маша и Снежка — студентки Волшебного колледжа, способные управлять стихиями. К ним присоединяется Аленка — любящая читать рэп оторва, с которой девочки знакомятся в городе. Теперь они будут охранять спокойствие местных жителей — как волшебных, так и не очень.



Какие приключения их ждут на новой работе, расскажет мультик «Сказочный патруль». Все серии онлайн доступны на нашем видеосервисе Wink.

