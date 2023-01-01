WinkДетямСказочный патрульАктёры и съёмочная группа сериала «Сказочный патруль»
Актёры и съёмочная группа сериала «Сказочный патруль»
Актёры
АктрисаАленка
Мирослава Карпович
АктрисаСнежка
Полина Кутепова
АктрисаВаря
Ольга Кузьмина
АктрисаАлиса
Глафира Тарханова
АктрисаМаша
Юлия Александрова
АктёрЛеший / Печалька / Горный великан / дух Леса
Иван Жвакин
Актрисагид Ядвига Петровна
Ёла Санько
АктёрКактус Цветик-Семицветик / Дед Мороз / Шеф Волколаков / Фома и Ерёма / Соловей-Разбойник / Джинн Толик / граф Дракула / Огненный Дэв / Гномы / Карабас-Барабас / Профессор Кривозуб
Диомид Виноградов
АктёрКощей Бессмертный / Сказочник / Белый рыцарь / Сирин / Друид Ин ибн Дюк / Волколаки Толстый и Тощий / Эй / Волод / Профессор Звездочёт
Даниил Эльдаров
АктёрСаша Абрикосов