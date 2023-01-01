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Детям
Сказочный патруль
Актёры и съёмочная группа сериала «Сказочный патруль»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сказочный патруль»

Режиссёры

Наиль Мубинов

Наиль Мубинов

Режиссёр
Анастасия Чернова

Анастасия Чернова

Режиссёр
Александр Воробьёв

Александр Воробьёв

Режиссёр

Актёры

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

АктрисаАленка
Полина Кутепова

Полина Кутепова

АктрисаСнежка
Ольга Кузьмина

Ольга Кузьмина

АктрисаВаря
Глафира Тарханова

Глафира Тарханова

АктрисаАлиса
Юлия Александрова

Юлия Александрова

АктрисаМаша
Иван Жвакин

Иван Жвакин

АктёрЛеший / Печалька / Горный великан / дух Леса
Ёла Санько

Ёла Санько

Актрисагид Ядвига Петровна
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

АктёрКактус Цветик-Семицветик / Дед Мороз / Шеф Волколаков / Фома и Ерёма / Соловей-Разбойник / Джинн Толик / граф Дракула / Огненный Дэв / Гномы / Карабас-Барабас / Профессор Кривозуб
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

АктёрКощей Бессмертный / Сказочник / Белый рыцарь / Сирин / Друид Ин ибн Дюк / Волколаки Толстый и Тощий / Эй / Волод / Профессор Звездочёт
Влад Красавин

Влад Красавин

АктёрСаша Абрикосов

Сценаристы

Мария Парфёнова

Мария Парфёнова

Сценарист
Евгений Головин

Евгений Головин

Сценарист
Антон Ланшаков

Антон Ланшаков

Сценарист
Иордан Кефалиди

Иордан Кефалиди

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Медников

Дмитрий Медников

Продюсер
Татьяна Цыварева

Татьяна Цыварева

Продюсер
Евгений Головин

Евгений Головин

Продюсер
Антон Сметанкин

Антон Сметанкин

Продюсер

Художники

Татьяна Петровска

Татьяна Петровска

Художница
Андрей Осадчих

Андрей Осадчих

Художник
Екатерина Страхова

Екатерина Страхова

Художница
Андрей Кокорев

Андрей Кокорев

Художник

Монтажёры

Максим Максимов

Максим Максимов

Монтажёр
Анастасия Корабельникова

Анастасия Корабельникова

Монтажёр
Алена Студенникова

Алена Студенникова

Монтажёр

Композиторы

Дария Ставрович

Дария Ставрович

Композитор