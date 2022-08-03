Сказочный патруль (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Дружная четверка волшебниц встает на защиту магического города. Смотреть «Сказочный патруль» будет интересно поклонникам мультсериалов в жанре фэнтези, основанных на русском фольклоре.
Мышкин — город, привлекающий туристов. Здесь можно увидеть избушку на курьих ножках, встретить русалку и лешего, а животные тут способны разговаривать. Но никто из гостей не воспринимает увиденное всерьез, считая искусным представлением. Именно в Мышкине проходят практику Варя, Маша и Снежка — студентки Волшебного колледжа, способные управлять стихиями. К ним присоединяется Аленка — любящая читать рэп оторва, с которой девочки знакомятся в городе. Теперь они будут охранять спокойствие местных жителей — как волшебных, так и не очень.
Какие приключения их ждут на новой работе, расскажет мультик «Сказочный патруль». Все серии онлайн доступны на нашем видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наиль
Мубинов
- АЧРежиссёр
Анастасия
Чернова
- АВРежиссёр
Александр
Воробьёв
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Полина
Кутепова
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актриса
Ёла
Санько
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- ВКАктёр
Влад
Красавин
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- АЛСценарист
Антон
Ланшаков
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- ДМПродюсер
Дмитрий
Медников
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ТПХудожница
Татьяна
Петровска
- АОХудожник
Андрей
Осадчих
- ЕСХудожница
Екатерина
Страхова
- АКХудожник
Андрей
Кокорев
- МММонтажёр
Максим
Максимов
- АКМонтажёр
Анастасия
Корабельникова
- АСМонтажёр
Алена
Студенникова
- ДСКомпозитор
Дария
Ставрович