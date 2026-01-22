Сибириада. Сезон 1. Серия 2
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Сибириада (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.11978, Сибириада. Сезон 1. Серия 2
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В сибирской глухомани, среди тайги и болот, живут в небольшом селе Елань две семьи, издавна враждующие меж собой: «кулаки» Соломины и бедняки Устюжанины. И не ведают они до поры, что суждено им породниться, что вопреки всем ветрам истории судьба будет сталкивать их снова и снова, и в ненависти, и в любви не ведают, какие кровавые, трагические события ждут их впереди.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сибириада»