Сибириада (сериал, 1978) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.11978, Сибириада. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии
О сериале
В сибирской глухомани, среди тайги и болот, живут в небольшом селе Елань две семьи, издавна враждующие меж собой: «кулаки» Соломины и бедняки Устюжанины. И не ведают они до поры, что суждено им породниться, что вопреки всем ветрам истории судьба будет сталкивать их снова и снова, и в ненависти, и в любви не ведают, какие кровавые, трагические события ждут их впереди.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ИОАктёр
Игорь
Охлупин
- Актёр
Павел
Кадочников
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- Актёр
Михаил
Кононов
- ЕПАктёр
Евгений
Перов
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- Актёр
Евгений
Леонов-Гладышев
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- НЛХудожница
Наталья
Личманова
- НДХудожник
Николай
Двигубский
- Художник
Александр
Адабашьян
- АПМонтажёр
Артавазд
Пелешян
- ВКМонтажёр
Валентина
Кулагина
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев