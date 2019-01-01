Шоу выходного дня (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Шоу выходного дня. Сезон 2. Серия 3
О сериале

Хотите окунуться в мир юмора, музыки и веселья? Спешите смотреть онлайн «Шоу выходного дня» с Антоном Лирником, Романом Юнусовым, Александр Волоховым и Иваном Чуйковым. Чем ближе уикенд, тем больше хочется отключить мозг и от души посмеяться. С этой задачей поможет справиться «Шоу выходного дня», объединившее под своими знаменами лучших комиков страны, известных блогеров, артистов и музыкантов. В программе множество рубрик, в том числе – стендапы, скетчи, комедийные баттлы, неожиданные интервью со звездами, общение со зрителями в студии, прямые включения и музыкальные номера.

