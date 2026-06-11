Полковник полиции Виктор Расторгуев, дав показания на членов преступной группы, возглавлял которую его близкий друг, генерал МВД Константин Лыков, согласился на инсценировку своей гибели. Теперь он, его любимая женщина Даша Истомина и дочь Полина находятся под присмотром сотрудников Управления МВД по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.



Переезжая из города в город, наши герои оказались в небольшом сибирском городке Томилинске. Расторгуев получил новую биографию, сменил фамилию и устроился работать в такси, он старается забыть о прошлой жизни и хочет посвятить себя дочери и любимой женщине. Но несправедливость и преступления есть везде. Городская полиция предпочитает не вмешиваться в происходящие в Томилинске криминальные разборки, а администрация города закрывает глаза на полицейский беспредел. И только когда в Томилинске начинают звучать выстрелы и от рук бандитов погибают простые граждане, Расторгуев понимает, что он не может оставаться в стороне, он должен вмешаться. Правда, в этот раз он может действовать исключительно как частное лицо, и не всегда в рамках закона…

