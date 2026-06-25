СашаТаня. Сезон 6. Серия 17
Wink
Сериалы
СашаТаня
6-й сезон
17-я серия
9.32021, СашаТаня. Сезон 6. Серия 17
Комедия16+
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СашаТаня (сериал, 2021) сезон 6 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

«СашаТаня», сериал 2013 года, — это комедийный ситком о семейной жизни, повседневных заботах и попытках сохранить независимость в мире бытовых проблем.

В центре сюжета — Саша и Таня Сергеевы, знакомые зрителям по сериалу «Универ». После окончания университета они начинают самостоятельную жизнь: снимают квартиру, воспитывают сына и стараются справляться с типичными трудностями молодой семьи. Саша принципиально отказывается от денег своего папы, московского олигарха, и стремится всего добиться собственными силами. Таня, в свою очередь, балансирует между материнством, работой и желанием сохранить гармонию в семье. Все серии строятся вокруг бытовых ситуаций: нехватки денег, конфликтов с соседями, проблем на работе и вмешательства родственников. Отдельное место в сериале занимает Сашин папа, чьи попытки «помочь» сыну чаще всего оборачиваются новыми неприятностями.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СашаТаня»