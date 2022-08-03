Самый громкий голос (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2019, The Loudest Voice
Драма, Биография18+
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О сериале
Хроника последних десяти лет жизни Роджера Эйлса, генерального директора Fox News и медиаконсультанта нескольких президентов США. Сериал затрагивает самые болевые моменты карьеры Эйлса, начиная от его отношений с Дональдом Трампом и заканчивая обвинениями в сексуальных домогательствах.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- СЗРежиссёр
Скотт
З. Бёрнс
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Сет
Макфарлейн
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- Актёр
Саймон
Макберни
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- Актриса
Наоми
Уоттс
- ДСАктёр
Джош
Стэмберг
- РМАктёр
Род
Маклахлан
- МЭАктёр
Маккензи
Эстин
- ТМСценарист
Том
Маккарти
- ЛИСценарист
Лаура
Изон
- ДХПродюсер
Джон
Хэррингтон Блэнд
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Продюсер
Рассел
Кроу
- СВХудожник
Стюарт
Вурцель
- РБХудожник
Рори
Бруен
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос