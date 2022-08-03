Хроника последних десяти лет жизни Роджера Эйлса, генерального директора Fox News и медиаконсультанта нескольких президентов США. Сериал затрагивает самые болевые моменты карьеры Эйлса, начиная от его отношений с Дональдом Трампом и заканчивая обвинениями в сексуальных домогательствах.

