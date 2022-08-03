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Самый громкий голос
1-й сезон

Самый громкий голос (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, The Loudest Voice 7 серий
Драма, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Хроника последних десяти лет жизни Роджера Эйлса, генерального директора Fox News и медиаконсультанта нескольких президентов США. Сериал затрагивает самые болевые моменты карьеры Эйлса, начиная от его отношений с Дональдом Трампом и заканчивая обвинениями в сексуальных домогательствах.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Самый громкий голос»