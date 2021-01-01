Русский ниндзя. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Русский ниндзя
1-й сезон
7-я серия
8.62021, Русский ниндзя. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+

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Русский ниндзя (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Завоевавшее весь мир экстремальное шоу Ninja Warrior приезжает в Россию — этой осенью отечественным смельчакам выпадет возможность пройти сложнейшую полосу препятствий. Ведущими шоу «Русский ниндзя» стали знаменитый возмутитель спокойствия Моргенштерн, неотразимая Ида Галич и харизматичный капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.6 КиноПоиск