Русский ниндзя (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Завоевавшее весь мир экстремальное шоу Ninja Warrior приезжает в Россию — этой осенью отечественным смельчакам выпадет возможность пройти сложнейшую полосу препятствий. Ведущими шоу «Русский ниндзя» стали знаменитый возмутитель спокойствия Моргенштерн, неотразимая Ида Галич и харизматичный капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

