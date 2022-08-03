Русский ниндзя. Сезон 1. Серия 1
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1-я серия
8.62021, Русский ниндзя. Сезон 1. Серия 1
Реалити - шоу18+

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Русский ниндзя (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Завоевавшее весь мир экстремальное шоу Ninja Warrior приезжает в Россию — этой осенью отечественным смельчакам выпадет возможность пройти сложнейшую полосу препятствий. Ведущими шоу «Русский ниндзя» стали знаменитый возмутитель спокойствия Моргенштерн, неотразимая Ида Галич и харизматичный капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск