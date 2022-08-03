Русалки (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна
О сериале
Детективный сериал с элементами мистики о следовательнице, которая пытается разобраться, что случилось с ее сестрой, которая долгое время считалась утонувшей, но ее тело нашли спустя 14 лет после предполагаемой смерти. В главных ролях – Иева Андреевайте, Пeтр Фeдоров, Дарья Мороз и Михаил Горевой.
14 лет назад во время поездки к морю пропала девушка Майя – сестра следовательницы Риты. По официальной версии она утонула, но ее тело внезапно находят в дюнах. Рита вместе с напарником Матвеем начинает свое расследование, пытаясь понять, что случилось на самом деле. Все становится еще сложнее, когда пропадает дочь Риты Юля.
Смотрите российскую сериальную адаптацию израильского хита «Русалки» онлайн на сервисе Wink в отличном качестве.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актриса
Вера
Воронкова
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- Актриса
Мария
Шумакова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- МССценарист
Мария
Сапрыкина
- Сценарист
Александр
Топурия
- ИЗСценарист
Ирина
Зуй
- ИНСценарист
Ирина
Накарякова
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- Продюсер
Нелли
Яралова
- Продюсер
Александр
Цекало
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- МЮХудожница
Мария
Юреско
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- Композитор
Вадим
Маевский