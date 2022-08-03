Русалки (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Детективный сериал с элементами мистики о следовательнице, которая пытается разобраться, что случилось с ее сестрой, которая долгое время считалась утонувшей, но ее тело нашли спустя 14 лет после предполагаемой смерти. В главных ролях – Иева Андреевайте, Пeтр Фeдоров, Дарья Мороз и Михаил Горевой.



14 лет назад во время поездки к морю пропала девушка Майя – сестра следовательницы Риты. По официальной версии она утонула, но ее тело внезапно находят в дюнах. Рита вместе с напарником Матвеем начинает свое расследование, пытаясь понять, что случилось на самом деле. Все становится еще сложнее, когда пропадает дочь Риты Юля.



